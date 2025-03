“Scelto” il nuovo DS, e con lui anche un sogno per la panchina: rivoluzione Milan, ecco come può diventare realtà il colpo “impossibile”

“Scelto” il nuovo DS, e con lui anche un sogno per la panchina. L’indiscrezione rivela il profilo a sorpresa in orbita Milan.

Il Milan non ha nessuna intenzione di perdere tempo e intende pianificare fin da subito la nuova stagione. Gli obiettivi sono di altissimo profilo, così come i traguardi che il nuovo corso societario si è imposto di raggiungere. I cambiamenti saranno radicali: basti pensare al futuro di Theo Hernandez, ormai scritto, con il suo erede già individuato e per cui emergono passi avanti significativi. Ma non finisce qui, perché proprio nelle ultime ore emerge con forza il possibile nuovo direttore sportivo, e soprattutto un sogno per la panchina rossonera che potrebbe prendere forma molto presto.

Obiettivo Europa e un sogno per la panchina

L’ultimo weekend ha rimesso in gioco il Milan per un posto in Europa il prossimo anno, sia essa Europa League o Champions League. Un dettaglio decisamente non da poco, ribadito più volte come obiettivo primario da centrare al termine della stagione. Da qui, infatti, sarà impossibile pianificare il futuro senza prima aver raggiunto questo traguardo, magari ponendo in cima ai pensieri quel giocatore che tanto ha fatto sognare la Serie A. A proposito di sogni, nemmeno poi così lontani dalla realtà, emerge un obiettivo per la panchina davvero incredibile, che potrebbe sorprendere tutti nelle prossime settimane.

“Scelto” il nuovo DS e con lui anche un sogno per la panchina

Tra i nomi in corsa, quello di Fabio Paratici spicca per il suo imprescindibile bagaglio di esperienze e successi nel mondo del calcio. Paratici, che sta per completare il periodo di squalifica di 30 mesi, è visto come una figura chiave in grado di apportare una profonda conoscenza del settore, con una rete di contatti internazionali e un curriculum costellato di traguardi significativi. Si prevede un incontro con Giorgio Furlani nel corso della settimana, segno che il suo profilo è in forte considerazione e che i dubbi iniziali della proprietà stanno trovando risposte convincenti. L’arrivo di Paratici potrebbe aprire le porte a un cambio significativo anche sulla panchina del Milan. Sebbene Massimiliano Allegri resti un nome gradito per il suo approccio e i suoi successi, Fabio Paratici – scrive Calciomercato.com – sembra nutrire una preferenza per Antonio Conte, benché quest’ultimo abbia recentemente rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2027.

