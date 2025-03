L’erede di Theo è nerazzurro, spunta già la cifra dell’affare: è lui il colpo del nuovo Milan

L’erede di Theo è nerazzurro, spunta già la cifra dell’affare. L’indiscrezione rivela dell’apertura del club nerazzurro alla trattativa.

Il Milan sta iniziando ad accelerare le operazioni per costruire la struttura societaria e sportiva in vista della prossima stagione. Furlani è già al lavoro, con obiettivi sempre più chiari e decisi. Sul tema allenatore, spunta un retroscena gustoso e avvincente riguardo alla candidatura di Massimiliano Allegri per il dopo-Conceicao, ma le sorprese potrebbero non essere finite qui. Le voci si moltiplicano, e tra possibili nuovi nomi e strategie da definire, il futuro del club rossonero si preannuncia ricco di incertezze ma anche di grandi opportunità.

La richiesta di Theo al Milan e il suo futuro in rossonero

Al centro delle riflessioni in Casa Milan c’è Theo Hernandez, il cui contratto resta un vero rebus. Il giocatore, tramite i suoi agenti, avrebbe avanzato una richiesta ben precisa alla società riguardo al suo futuro, e le indiscrezioni che stanno emergendo non fanno che alimentare il dubbio. La sua permanenza al Milan è sempre più incerta, soprattutto dopo le voci di mercato che vedono i rossoneri in pole per aggiudicarsi il suo erede. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del terzino francese e per la strategia del club.

L’erede di Theo è nerazzurro

Maxim De Cuyper, calciatore belga militante nel Club Brugge, attira su di sé le attenzioni dei rossoneri. Ancora non si parla di trattative ufficiali o di accordi imminenti, visto che molto dipenderà dalle decisioni del nuovo direttore sportivo, la cui figura sarà determinante nella definizione delle strategie di mercato del Milan per la prossima stagione. Tuttavia, questo giovane terzino sinistro emerge come una figura ampiamente apprezzata nell’ambiente milanista per le qualità tecniche e tattiche che possiede. La disponibilità dei nerazzurri belgi a valutare offerte per De Cuyper – scrive TuttoMercatoWeb – apre uno scenario interessante per il Milan, con una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nonostante l’interesse marcato dei rossoneri, la strada non è priva di ostacoli. Importanti club della Premier League hanno infatti mostrato interesse per il giocatore, configurandosi come significativa concorrenza per il Milan nella corsa all’acquisizione del giovane talento.

