Allegri nuovo allenatore del Milan, adesso arriva anche la “prova”: scoperta una verità che non tutti sanno, e che cambia tutto

Allegri nuovo allenatore del Milan, adesso arriva anche la “prova”. La Gazzetta dello Sport svela un retroscena che potrebbe essere cruciale.

Il Milan si avvia a un periodo di transizione decisamente importante, con scelte fondamentali da compiere per scrivere un futuro migliore rispetto alla stagione che si avvia alla sua conclusione. L’estate sarà foriera di cambiamenti, a cominciare da Theo Hernandez, per il quale in queste ore sono emerse indiscrezioni davvero molto forti che rivelano che non solo sarebbe stato scelto il suo erede, ma la situazione starebbe già avanzando in modo rapido. Una situazione decisamente inaspettata che potrebbe portare a un futuro sempre più delineato. Furlani dovrà poi concentrarsi sulla scelta del nuovo direttore sportivo e, soprattutto, del nuovo allenatore, per costruire una squadra competitiva.

Il nuovo DS del Milan e un retroscena su Allegri

In queste ultime ore si è molto parlato delle scelte che potrebbe operare Furlani, sia per quanto riguarda il direttore sportivo, sia anche per il nuovo allenatore. Il preferito come nuovo direttore sportivo rossonero sembrava ormai chiaro a tutti, ma stando all’ultimissima indiscrezione, pare che Furlani si stia orientando su un nuovo nome a sorpresa. Ma è sul tema allenatore che forse qualcosa si sta muovendo in modo più convincente e risolutivo, grazie a un retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport su Massimiliano Allegri, che potrebbe aprire scenari nuovi e decisivi per il futuro del Milan.

Allegri al Milan: ecco la verità che non tutti sanno

Allegri – rivela La Gazzetta dello Sport – pare abbia infatti rifiutato offerte economicamente vantaggiose dall’Arabia Saudita, prediligendo la permanenza nel calcio italiano e, in particolare, la possibilità di tornare al Milan. Il legame con la città e con il club è forte; Allegri possiede ancora una casa a Milano e non ha mai nascosto il suo affetto per la squadra con cui ha vinto il suo primo Scudetto nel 2011. Ciò che emerge è l’immagine di un tecnico legato non solo a ricordi del passato ma proiettato a creare un nuovo capitolo di successo nella storia del club.

Leggi l’articolo completo Allegri nuovo allenatore del Milan, adesso arriva anche la “prova”: scoperta una verità che non tutti sanno, e che cambia tutto, su Notizie Milan.