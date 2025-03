Al Milan il fenomeno nerazzurro, Furlani prepara l’incredibile assalto: la rivelazione pronta riscrivere gli equilibri in Serie A

Al Milan il fenomeno nerazzurro, Furlani prepara l’incredibile assalto. L’ultima indiscrezione di Tuttosport rivela la mossa rossonera.

Il Milan è decisamente un personaggio in cerca d’autore, parafrasando Pirandello. La ricerca della nuova anima che guiderà, si spera, i successi sportivi è al primo posto di Furlani. I cambiamenti saranno significativi e riguarderanno ogni settore, da quello sportivo a quello dirigenziale. Proprio nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena su Theo Hernandez, ormai al passo d’addio con il suo erede già individuato e, dopo segnali di apertura alla trattativa, il passaggio sembra più vicino che mai. Tutto ciò suggerisce un futuro rinnovato per la squadra e una nuova era in vista.

Lo “scippo” ai nerazzurri e il sogno di mercato targato Allegri

I cambiamenti, come detto, saranno molteplici e il prossimo mercato si preannuncia un incredibile banco di prova per le rinnovate ambizioni del Club. Emerge con forza un nome che farebbe sognare la piazza: un talento che ha fatto impazzire la Serie A e che, soprattutto, qualora fosse Allegri il mister dell’anno prossimo, potrebbe essere in pole per vestire la maglia rossonera. Ma non solo: Furlani starebbe valutando uno “scippo” clamoroso ai nerazzurri, con l’intenzione di portare al Milan uno dei maggiori talenti degli avversari, rafforzando ulteriormente il progetto ambizioso.

Al Milan il fenomeno nerazzurro

La ricerca del prossimo direttore sportivo vede al centro dell’attenzione diverse figure, ognuna con le proprie caratteristiche distintive. Tra i nomi che circolano con maggiore frequenza troviamo Fabio Paratici, già affermato nel ruolo e noto per i legami forti stabiliti nel corso della sua carriera. Nonostante la sua recente squalifica, Paratici potrebbe già iniziare a collaborare come consulente esterno, benché sia consapevole delle differenze in termini di budget rispetto alle sue esperienze precedenti con Juventus e Tottenham. Allo stesso tempo – rivela Tuttosport – il panorama vede un rallentamento per Igli Tare e un crescente interesse per Tony D’Amico, il cui lavoro all’Atalanta è stato largamente apprezzato. Furlani, tuttavia, mantiene aperte le porte a candidati sia italiani che stranieri, segno di un approccio aperto e non pregiudiziale nella scelta definitiva.

