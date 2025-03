Ibra, sorpresa per farsi perdonare: colpo dal Borussia

Ibra a sorpresa: colpo Borussia per riconquistare i tifosi. Il dirigente rossonero punta a un talento della Bundesliga per rinforzare la squadra. Un’operazione per rilanciare le ambizioni del Milan.

Il Milan sta mettendo le basi per un futuro ambizioso, e Zlatan Ibrahimovic, insieme alla dirigenza rossonera, ha un’idea precisa in testa: una squadra che unisca il talento fresco dei giovani alla concretezza dei veterani. Non è un mistero che il club voglia tornare a splendere in Europa, e per farlo serve un progetto solido. Dopo un’estate di colpi mirati, con qualche big e qualche scommessa, per dare una spinta in più. Zlatan, che con il suo carisma e la sua voce in capitolo pesa eccome, insiste su una rosa capace di vincere subito ma anche di crescere nel tempo. È una ricetta che, se ben dosata, potrebbe riportare il Diavolo dove merita.

Reyna, il gioiello che piace al Milan



Tra i nomi che girano a Milanello, uno suona sempre più forte: Giovanni Reyna, il ragazzo d’oro del Borussia Dortmund. A 22 anni, questo trequartista americano, che sa farsi valere anche sugli esterni, è finito nel radar rossonero. Non è un segreto che il Milan lo tenga d’occhio da un po’, ma ora le chiacchiere si stanno trasformando in qualcosa di più concreto. Reyna viene da mesi complicati, tra acciacchi e un’esperienza in prestito al Nottingham Forest che non ha lasciato il segno. Eppure, il talento c’è, e a Milano potrebbe trovare il posto giusto per esplodere. Si parla di un incontro a Düsseldorf tra i dirigenti del Milan e chi cura gli interessi del giocatore: un segnale che l’interesse è serio.

Quanto costa il colpo? Le cifre sul tavolo

E allora, quanto serve per strappare Reyna al Dortmund? Le voci che rimbalzano dalla Germania parlano di una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, una richiesta tutto sommato abbordabile per un club come il Milan. Certo, c’è da battere la concorrenza e convincere il ragazzo, che ha dietro un pezzo grosso come Jorge Mendes. La trattativa è ancora agli inizi: i rossoneri hanno avviato i contatti con l’entourage, ma col Dortmund non si è ancora entrati nel vivo. Se l’affare decollasse, sarebbe un bel colpo: un giocatore pronto a dare una mano subito e con un potenziale che, in un paio d’anni, potrebbe valere molto di più. Il Milan ci pensa, e i tifosi sognano.

