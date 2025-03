Bomba Pellegatti: “Un ex Milan in attacco, come terzo attaccante”

Milan, attacco incompleto? Il giornalista rilancia: serve un terzo attaccante. Analisi e prospettive del club rossonero, tra presente e futuro. Un rinforzo per dare respiro ai titolari e nuove opzioni al prossimo allenatore.

Il Milan continua a far parlare di sé, e non potrebbe essere altrimenti in una stagione che si sta rivelando densa di interrogativi. Tra i temi più caldi c’è quello dell’attacco, un reparto che, nonostante i nomi di peso, sembra ancora incompleto. A gettare luce sulla questione ci ha pensato Carlo Pellegatti, voce storica del giornalismo milanista, che nei suoi ultimi interventi sul canale YouTube ha analizzato il presente e il futuro del club rossonero. Il focus? La necessità di un terzo attaccante che possa dare respiro ai titolari e garantire alternative valide al prossimo allenatore.

Un ds in arrivo e la strategia per il Como



Non solo mercato, però: Pellegatti ha spaziato anche su altri argomenti chiave. Sul fronte dirigenziale, ha commentato la situazione del nuovo direttore sportivo con un’osservazione pragmatica: “Sulla questione del ds serve pazienza, qualcosa di più concreto lo capiremo dopo il faccia a faccia tra Paratici e Furlani, che avrà l’ultima parola”. Un’attesa che, secondo lui, potrebbe sbloccare il mosaico rossonero. Passando al campo, il giornalista ha poi immaginato la formazione ideale per affrontare il Como: “Punterei su Maignan in porta, Walker in difesa, e darei una chance alla coppia Tomori-Pavlovic con Theo a sinistra”. Una ricetta che mescola certezze e voglia di sperimentare, contro un avversario che non va sottovalutato.

Camarda in stand-by, Cutrone come soluzione

Il cuore delle riflessioni di Pellegatti si è però concentrato su Francesco Camarda e su una suggestione di mercato. Sul giovane talento rossonero, il giudizio è chiaro: “Non è una critica, ma la stagione di Camarda è stata difficile, non per demerito suo. Gli è mancato il minutaggio, e questi ragazzi devono giocare per crescere”. Una situazione che preoccupa, vista la potenzialità del classe 2008. Per il futuro, invece, ecco la proposta a sorpresa: “Come terzo attaccante io riporterei Cutrone. Forse potrebbe ambire a qualcosa di più che fare la riserva, ma al Milan sarebbe utile”. Un’idea che sa di ritorno alle origini, con l’ex bomber della Primavera pronto, secondo Pellegatti, a dare il suo contributo in termini di cuore e concretezza.

Leggi l’articolo completo Bomba Pellegatti: “Un ex Milan in attacco, come terzo attaccante”, su Notizie Milan.