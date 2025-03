Con Allegri al Milan, chi rimarrebbe della rosa attuale

Milan, svolta Allegri? Dopo una stagione altalenante, il ritorno del tecnico dello Scudetto 2011-12. Un’opzione per ritrovare la bussola, senza stravolgere la squadra.

Il Milan è a un punto di svolta. La stagione con Sérgio Conceição non ha convinto fino in fondo: qualche lampo, come la Supercoppa Italiana vinta a gennaio, non ha cancellato le ombre di un campionato zoppicante e di una Champions League deludente. Ecco perché in via Aldo Rossi si parla con insistenza di Massimiliano Allegri, un nome che sa di passato glorioso – quello dello Scudetto 2011-2012 – ma anche di una possibile rinascita. Allegri potrebbe essere l’uomo giusto per rimettere in carreggiata una squadra che sembra aver smarrito la bussola. E allora viene naturale chiedersi: quali giocatori resterebbero al suo fianco in questa nuova avventura rossonera? Con il suo pragmatismo e la capacità di tirare fuori il meglio da ciò che ha, il tecnico livornese potrebbe ridisegnare il Milan senza stravolgerlo.

Allegri, l’uomo per il dopo Conceição

Sérgio Conceição è sulla graticola. I risultati altalenanti hanno fatto scricchiolare la sua panchina, e la dirigenza – con Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović in prima linea – sembra decisa a cambiare rotta per il 2025-2026. Allegri, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è il favorito numero uno. Non è un mistero che il suo curriculum parli da solo: scudetti, finali di Champions e una gestione sempre lucida nei momenti di crisi. Rispetto a profili più giovani e “di moda” come Cesc Fàbregas o Roberto De Zerbi, il tecnico toscano porta in dote certezze e un approccio concreto, perfetto per un Milan che ha bisogno di ritrovare equilibrio e risultati immediati.

I pilastri del Milan di Allegri

Con Allegri al timone, alcuni giocatori sarebbero intoccabili. Christian Pulisic, con il suo talento e la sua continuità, è una certezza. Youssouf Fofana, roccia a centrocampo, e Tijjani Reijnders, con la sua intelligenza tattica, si sposerebbero alla grande con le idee del tecnico. In difesa, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Malick Thiaw sarebbero colonne preziose, insieme a Kyle Walker e Strahinja Pavlović, per blindare la retroguardia. Con lui in panchina, il Milan punterebbe su un mix di esperienza e freschezza, un gruppo solido per tornare a sognare in grande.

