Lo sapevate che Reijnders ha raggiunto Van Basten?

Ebbene si, Tijani Reijnders ha raggiunto il cigno di Utrecht in una speciale statistica: ecco quale.

Non è un segreto che Tijani Reijnder, pian piano, sia diventato l’effettivo trascinatore di questo Milan. Quando Reijnders gioca bene il Milan vince sempre, ma anche quando il Milan vince bene o male Reijnders finisce comunque nelle statistiche, come successo ad Udine. E mentre a Milanello sono sempre più frequenti le voci che parlano di un grande ex della Juve in contatto con i rossoneri, emerge la speciale statistica: Reijnders ha raggiunto Marco Van Basten.

Reijnders come Van Basten

Tijjani Reijnders, grazie alle sue 10 reti, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra con la maglia del Milan in una singola edizione di campionato dopo Van Basten (che però ci è riuscito cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93). Numeri impressionanti per Reijnders, che non nasce con una grande proiezione offensiva, ma che a Milano ha trovato la voglia di attaccare, e pure tanta. Infatti il giocatore vede benissimo la porta ed è diventato a tutti gli effetti il regista avanzato e leader tecnico della squadra. Quando Reijnders si muove, l’attacco si muove di conseguenza.

Puntare su Reijnders per il futuro, ma occhio alla Premier

Il rendimento ottimo di Tijjani Reijnders non è passato inosservato, soprattutto all’estero. Infatti sembrerebbe che molti club di Premier League stiano sondando il profilo dell’olandese come nuovo innesto estivo per rinforzare il centrocampo. Nello specifico parliamo di Manchester City, Chelsea, Arsenal e Liverpool. Il Milan valuta il giocatore 50 milioni, e il suo contratto fino al 2030 potrebbe scoraggiare le trattative, tuttavia è universalmente riconosciuto il potere economico dei club di Premier League…

