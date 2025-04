Milan, cambia tutto per un rossonero: l’annuncio su Gazzetta

Il futuro del giocatore rossonero sembrava già segnato, ma il Diavolo sta facendo delle riflessioni sul suo futuro: potrebbe rimanere a Milanello, l’annuncio sulla Gazzetta dello Sport.

Il Milan è tornato a sorridere dopo la grande vittoria in trasferta a Udine: il successo fuori da San Siro mancava da più di un mese (in quel caso, tre punti in rimonta a Lecce per 2-3). La trentaduesima giornata è stata abbastanza positiva per i colori rossoneri: Lazio, Roma e Fiorentina hanno pareggiato e il Bologna ha perso, quindi sono state recuperate alcune lunghezze per l’Europa. La cattiva notizia è la vittoria della Juve che porta a 8 punti il distacco dal quarto posto, ultima piazza utile per la qualificazione alla Champions League. Domenica sera il Diavolo non potrà sbagliare lo scontro diretto con l’Atalanta: una sconfitta con i bergamaschi vorrebbe dire addio ai sogni di gloria dei rossoneri.

Bomba Theo, offerta monstre per strapparlo al Milan! L’esperto svela i dettagli di una trattativa che avrebbe del clamoroso

Milan tra presente e futuro

Mentre Sergio Conceiçao studia il piano per mettere in difficoltà la Dea, la dirigenza pensa al futuro del club di via Aldo Rossi. Il tema più bollente in via Aldo Rossi rimane quello legato alla nomina del nuovo direttore sportivo: Fabio Paratici e Tony D’Amico sono completamente saltati per diversi motivi, mentre Giovanni Sartori e Giovanni Manna sembrano delle piste molto complicate e bisognerebbe aspettare la fine della stagione. Tra oggi e domani Giorgio Furlani incontrerà Igli Tare che ha già la benedizione di Cardinale e di Ibrahimovic: vedremo se l’amministratore delegato deciderà di affidare le chiavi del progetto milanista al dirigente albanese. Una volta scelta la nuova figura societaria, si comincerà a programmare la prossima annata, tra il nuovo allenatore e le modifiche da apportare alla rosa.

Cambia il futuro di un rossonero

Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo reparto dove interverrà Tare sarà la difesa: Walker non è sicuro della conferma, Emerson Royal potrebbe partire e il pacchetto di centrali non ha dato sicurezze in questa stagione. In mezzo al campo, invece, servono più gol oltre a quelli di Reijnders: l’unica rete segnata da un centrocampista diverso dall’olandese è stata di Fofana. In attacco non dovrebbero esserci troppe manovre: Pulisic, Leao e Gimenez saranno tre punti fermi del Diavolo della prossima stagione, quindi bisognerà valutare i calciatori che li potranno rimpiazzare dalla panchina. Dopo le recenti prestazioni, il Milan sta riflettendo sul futuro di Abraham e Jovic: per il serbo il club potrebbe esercitare un’opzione per prolungare il contratto di un anno, mentre per l’inglese bisognerà trattare con la Roma e non sarà semplice. Il futuro dell’ex punta del Chelsea ora sembra davvero incerto: tra qualche settimana ne sapremo di più.

Leggi l’articolo completo Milan, cambia tutto per un rossonero: l’annuncio su Gazzetta, su Notizie Milan.