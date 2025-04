È sfida Lipsia-Milan: nel mirino dei tedeschi un obiettivo per la panchina rossonera

La squadra tedesca è molto interessata ad un nome nella lista dei rossoneri per la panchina della prossima stagione: potrebbe esserci un duello in estate.

Oggi Sergio Conceiçao comincerà a preparare la grande sfida di domenica sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, spesso un rebus per gli avversari. I bergamaschi, dopo un periodo di appannamento, sono tornati a vincere in casa e lo hanno fatto contro una diretta avversaria come il Bologna grazie alle marcature di Retegui e dell’ex rossonero Pasalic. A proposito di ex, mancherà Charles De Ketelaere per infortunio: all’andata aveva segnato il gol dell’1-0. La gara di Pasqua sarà fondamentale per il Diavolo: con una vittoria potrebbe rilanciarsi di prepotenza nella lotta all’Europa mentre se dovesse arrivare una sconfitta, sarebbe game over.

Il Milan della prossima stagione

I ragazzi di Conceiçao sono ovviamente concentrati per finire al meglio questo campionato, ma la società sta già pensando al prossimo. Non è un segreto che il Milan stia cercando un nuovo direttore sportivo per programmare la prossima stagione e, secondo la Gazzetta dello Sport, il prescelto sarà Igli Tare: l’incontro tra Giorgio Furlani e il dirigente albanese avverrà tra oggi e domani. Non cambierà solo l’organigramma societario: a meno di ribaltoni clamorosi, il tecnico portoghese dirà addio al capoluogo lombardo dopo sei mesi e il Diavolo dovrà cercare un nuovo allenatore; tanti i nomi nel taccuino della dirigenza.

Il Lipsia potrebbe togliere un’opzione al Milan

I profili sulla lista dei rossoneri sono molteplici: Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri e Cesc Fàbregas sembrano i più accreditati per prendere il posto di Conceiçao. Il tecnico catalano, però, non piace solo al Milan: anche il Lipsia è molto interessato a lui. Il club tedesco ha esonerato Marco Rose e sta studiando le strategie da attuare per il prossimo anno: Fàbregas intriga tantissimo la dirigenza. Chiaramente, per assumerlo bisognerà fare i conti con i lariani: l’ex centrocampista spagnolo ha delle quote del club, è molto legato e sarà molto complicato convincerlo a lasciare la Lombardia. Vedremo cosa succederà in estate: verso giugno ne sapremo sicuramente di più.

