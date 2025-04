Il Milan potrebbe ricevere un’offerta irrinunciabile da parte dell’Al Ettifaq: sul piatto 200 milioni per due colonne della squadra di Conceição

La prossima estate potrebbe segnare un profondo cambiamento per il Milan, pronto a rinnovare completamente la sua rosa. Con una nuova stagione alle porte, la dirigenza sta lavorando a una rifondazione tecnica e sportiva, in primis con la nomina di un nuovo direttore sportivo. Dopo il naufragio dell’operazione Paratici, in pole per il ruolo resta Igli Tare, ex Lazio che vorrebbe portare un clamoroso allenatore sulla panchina milanista, con Sergio Conceição che si avvicina sempre di più all’addio. Allegri, Sarri e persino un suggestivo ritorno di Pioli sono nomi che orbitano attorno all’ambiente rossonero, ma il sogno della società rimane Antonio Conte.

Offerta mostruosa dall’Arabia: Leao e Theo nel mirino

Tra i cambiamenti in arrivo, potrebbero esserci anche importanti cessioni per finanziare il nuovo progetto. Secondo alcune insistenti voci, l’Al Ettifaq avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao e Theo Hernandez, due dei calciatori più preziosi della rosa rossonera. Il club saudita sarebbe pronto a mettere sul tavolo una cifra shock: 200 milioni di euro per portare entrambi in Arabia Saudita. Una proposta che, se confermata, potrebbe far vacillare il Milan.

Il Milan riflette: trattenere i big o ripartire?

Il futuro di Leao e Theo è uno dei nodi più delicati della prossima estate. Entrambi rappresentano il presente e il futuro del Milan, ma la possibilità di incassare 200 milioni potrebbe risultare troppo ghiotta, soprattutto in un’ottica di rifondazione. La proprietà riflette, mentre i tifosi incrociano le dita: trattenere i big o voltare pagina e puntare su nuove certezze? I prossimi mesi saranno decisivi.

Leggi l’articolo completo Milan, l’ultima voce di mercato: 200 milioni dall’Arabia Saudita, su Notizie Milan.