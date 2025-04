Milan, si parla di un nuovo colpo in arrivo dal Chelsea

I rossoneri seguono con interesse il difensore del Chelsea. Può giocare sia da centrale e sia da terzino, ma il suo futuro dipenderà da diverse dinamiche di mercato.

Con la stagione che si avvia al capolinea e la Champions sempre più lontana, il Milan guarda al futuro e si prepara a una rivoluzione su più fronti. La dirigenza sta ancora cercando il nuovo direttore sportivo, mentre Sergio Conceição si gioca le ultime chance, soprattutto nel ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Intanto il club valuta le situazioni di Mike Maignan e Theo Hernandez: per il portiere, fermo dopo lo scontro con Jimenez, si parla di un’offerta di rinnovo fino al 2028 a 4,5 milioni l’anno, ma non è arrivata alcuna risposta e i contatti con il suo entourage sembrano essersi raffreddati. Theo, invece, avrebbe ricevuto un’offerta monstre dall’Arabia Saudita ma la sua priorità resta quella di continuare in rossonero.

Pellegatti: “Theo ama il Milan, Maignan si guarda intorno”

Anche Carlo Pellegatti ha detto la sua su Maignan e Theo: “Spero che il nuovo direttore sportivo decida su tutto. Theo vuole restare, lo ha detto chiaramente. Maignan? Dopo un primo colloquio, non si è più parlato con il suo entourage. È sparito tutto, e penso si stia guardando intorno”. Una situazione che lascia aperti molti interrogativi, soprattutto in caso di mancata qualificazione europea, che ridurrebbe sensibilmente il margine di manovra economico del club.

Il difensore nel mirino: possibile sfida alla Juve

Intanto spuntano nuove voci di mercato, il Milan avrebbe messo nel mirino Renato Veiga, difensore del Chelsea attualmente in prestito alla Juventus. Il classe 2003 ha impressionato per la sua duttilità: può giocare sia da terzino sinistro e sia da centrale. La Juventus potrebbe non riscattarlo, vista la presenza di Kalulu e il ritorno imminente di Bremer. A quel punto il Milan potrebbe farsi avanti, specie se dovesse partire Fikayo Tomori. Il Chelsea, però, difficilmente farà sconti. I rossoneri osservano con attenzione, pronti a intervenire in estate.

