Niente Milan: l’attaccante verso la Juventus

L’attaccante canadese, in scadenza col Lille, sembra ormai destinato a vestire bianconero. Il Milan, che lo aveva seguito a lungo, si defila dalla corsa per ragioni di priorità e budget.

Il calciomercato estivo non è ancora ufficialmente iniziato, ma Milan e Juventus sono già attive per costruire il futuro. Entrambe reduci da una stagione al di sotto delle aspettative, stanno valutando diversi nomi per rilanciare le proprie ambizioni. Tra i profili più discussi figura l’attaccante canadese in uscita dal Lille a parametro zero. Il Milan lo ha seguito a lungo, ma nelle ultime settimane ha iniziato a defilarsi, lasciando campo libero ai bianconeri. Sempre in casa Milan, la società segue con interesse il difensore del Chelsea che può giocare sia da centrale e sia da terzino, ma il suo futuro dipenderà da diverse dinamiche di mercato.

L’attaccante è sempre più bianconero

Secondo quanto riportato da alcuni insider, la Juventus sarebbe ora in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del centravanti. Cristiano Giuntoli, infatti, starebbe preparando un’offerta importante per convincere Jonathan David, mettendolo al centro del nuovo progetto tecnico. Sul canadese ci sono anche Arsenal, Manchester United e Liverpool, ma i bianconeri sembrano pronti ad affondare il colpo prima degli altri.

Le priorità del Milan sono altrove

Il Milan, dal canto suo, al momento è concentrato su altre priorità: si cerca un nuovo direttore sportivo, un allenatore con esperienza in Serie A e si valutano eventuali cessioni eccellenti come quelle di Maignan e Theo Hernandez. In quest’ottica, la dirigenza rossonera avrebbe deciso di non partecipare all’asta per David, dando priorità ad altri reparti. Sullo sfondo restano anche Inter e Napoli, ma la Juventus pare aver già preso il largo.

