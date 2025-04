Pellegatti annuncia il nuovo DS del Milan e sgancia la bomba sull’allenatore: “Incontro decisivo in settimana, è lui il profilo perfetto”

Pellegatti annuncia il nuovo DS del Milan e sgancia la bomba sull’allenatore. Il giornalista ha rivelato le prossime mosse del Club.

Ormai ci siamo, il futuro del Milan sta per prendere finalmente delle sembianze certe. La settimana che ci attende sarà decisiva per la nomina del nuovo direttore sportivo e per la scelta del nuovo allenatore. Due questioni cruciali che determineranno la rotta del club. Sul fronte mercato, invece, regna l’incertezza, con il Milan che sembra aver individuato in un nome a sorpresa, in arrivo dalla Premier, il possibile erede di Maignan. La strategia di mercato è ancora in evoluzione, ma le prossime mosse potrebbero chiarire molto sul futuro della squadra, lasciando intravedere un cambiamento importante nella rosa.

Scelte quasi fatte in Casa Milan

Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione in Casa Milan attraverso il suo canale YouTube, svelando i prossimi passi della società in vista della nomina del nuovo direttore sportivo. Secondo Pellegatti, la decisione sarà imminente e fondamentale per il futuro del club. Non si è limitato solo a parlare del DS, ma ha anche svelato il profilo ideale per la panchina. Una sorpresa, infatti, è arrivata con l’esclusione di un nome che nelle ultime ore sembrava tornato in pole per prendere il posto di Conceição. Un ulteriore segnale delle intenzioni della dirigenza rossonera.

“È la settimana di Igli Tare, Furlani lo incontrerà questa settimana e lui sta aspettando la chiamata”, ha esordito Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, facendo il punto della situazione sul futuro del Milan. Un incontro decisivo che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la dirigenza rossonera. Per quanto riguarda la panchina, Pellegatti ha escluso Sarri, affermando: “Non credo venga Sarri, ha sempre parlato bene di Allegri”. L’ipotesi Allegri al Milan prende forma, con il profilo che corrisponderebbe perfettamente alle esigenze della società: un allenatore italiano, esperto in Serie A e vincente. Il ritorno dell’ex allenatore rossonero potrebbe essere una mossa vincente, ma prima ci sarà da definire la nomina del nuovo direttore sportivo.

