No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan! Il rossonero fa impazzire i tifosi: è lui il leader della squadra

No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan! Il Corriere dello Sport ha svelato il retroscena che fa gioire i tifosi.

Il nuovo corso del Milan sembra essere finalmente pronto a partire. Carlo Pellegatti ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo rossonero, anticipando anche le tempistiche per l’annuncio ufficiale, che sembra imminente. Ma le novità non finiscono qui: sul fronte panchina si stanno intensificando le voci, con un nome che sta emergendo con forza per prendere il posto di Conceicao. I tifosi rossoneri sono in attesa di capire se la dirigenza opterà per un profilo che possa portare una nuova energia e ambizione alla squadra, con la possibilità di una scelta che potrebbe sorprendere.

Addio al Milan dopo appena due anni, colloqui in atto per l’incredibile cessione

I prossimi passi del Milan e la rivelazione de Il Corriere dello Sport

I prossimi passi della società saranno decisivi anche e soprattutto per comprendere meglio la direzione che il Club intende prendere sul mercato. A fine stagione, infatti, sarà fondamentale valutare i profili che potranno continuare con il progetto Milan e quelli che, invece, potrebbero essere destinati a lasciare. Nel frattempo, però, Il Corriere dello Sport ha svelato un clamoroso e inatteso retroscena di mercato che potrebbe far scoppiare di gioia i tifosi rossoneri. Un’indiscrezione che potrebbe aprire scenari inaspettati per il futuro della squadra, con nuovi innesti che potrebbero rinforzare ulteriormente il gruppo.

No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan!

Nell’universo calcistico, dove il richiamo delle offerte economicamente vantaggiose spesso prevale, Reijnders si distingue per un differente approccio. Il calciatore ha respinto proposte di club del calibro di Real Madrid e Manchester City, scegliendo di rimanere a Milano. La sua scelta non è stata dettata da mero calcolo economico ma da un sentimento di fiducia e appartenenza al progetto Milan, rafforzato da una recente riconferma contrattuale che lo legherà ai rossoneri fino al 2029. Particolare enfasi viene data al rinnovo di contratto di Reijnders, interpretato da molti come un segnale forte della volontà di costruire il futuro del Milan attorno alla sua figura. Il nuovo accordo, che prevede un adeguamento dello stipendio, testimonia l’intesa tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, consolidando ulteriormente il legame tra Reijnders e il club milanese.

Leggi l’articolo completo No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan! Il rossonero fa impazzire i tifosi: è lui il leader della squadra, su Notizie Milan.