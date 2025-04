Clamoroso, vuole il Milan ma il nuovo DS potrebbe metterlo alla porta: la voce di mercato pronta a scuotere Milanello

Vuole il Milan ma il nuovo DS potrebbe metterlo alla porta. Il futuro del rossonero è un rebus, Nicolò Schira ha svelato le ultime.

In Casa Milan si respira aria di profondo cambiamento, con nuovi sviluppi che potrebbero ridefinire il futuro del club. A partire dal nuovo direttore sportivo, fino ad arrivare alle prossime mosse sul mercato, la dirigenza rossonera sembra pronta a fare scelte decisive. Circola infatti una voce clamorosa che ha scatenato l’attenzione dei tifosi: si parla di un’offerta monstre per strappare Theo Hernández al Milan. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare le gerarchie in casa rossonera, con la società chiamata a decidere se resistere o cedere davanti a una proposta irresistibile.

No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan! Il rossonero fa impazzire i tifosi

Dal nuovo DS del Milan a un clamoroso addio a fine stagione

In settimana dovrebbe esserci un incontro decisivo tra Furlani e Igli Tare, il nome caldo per ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex Lazio, in caso di arrivo in rossonero, si troverà a dover sbrogliare molte matasse a Milano, con numerose decisioni cruciali da prendere. Tra queste, c’è anche il futuro di un giocatore rossonero che, pur avendo espresso chiaramente la voglia di rimanere, potrebbe comunque essere messo alla porta. Una situazione che potrebbe sorprendere i tifosi, visto che la volontà del calciatore di continuare a vestire la maglia del Milan potrebbe non bastare a garantirgli un posto nella squadra.

Clamoroso, vuole il Milan ma il nuovo DS potrebbe metterlo alla porta

Il futuro di Luka Jovic resta incerto. Lo rivela Nicolò Schira, esperto di calciomercato, spiegando che l’attaccante era vicino all’addio al Milan lo scorso giugno, ma ora desidererebbe restare. Le sue recenti prestazioni positive avrebbero spinto la dirigenza rossonera a riflettere nuovamente sul suo destino, aprendo alla possibilità di una conferma. Secondo Schira, molto dipenderà anche dalle decisioni del prossimo direttore sportivo e del nuovo allenatore, figure chiave nel definire le strategie future del club. Un intreccio di valutazioni che sarà determinante per capire se Jovic farà ancora parte del progetto del Milan.

