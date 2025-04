“Nessuna intenzione di andare al Milan”, l’annuncio in diretta tv spiazza i tifosi: il secco no che fa rumore e apre il caso

“Nessuna intenzione di andare al Milan”, l’annuncio in diretta tv spiazza i tifosi. La rivelazione potrebbe cambiare i piani del Club.

La vittoria di Udine riporta entusiasmo e nuova energia al Milan in vista del finale di stagione. Un successo importante, che permette ai rossoneri di guardare avanti con maggiore fiducia, nonostante un futuro ancora tutto da scrivere. Proprio in queste ore, infatti, è emersa un’indiscrezione che scuote l’ambiente: Theo Hernández avrebbe ricevuto un’offerta monstre per lasciare Milanello. Una proposta difficile da ignorare, che potrebbe mettere alla prova la volontà del club di trattenere i suoi big. Il destino del terzino francese, e più in generale del Milan, si deciderà nelle prossime settimane.

No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan! Il rossonero fa impazzire i tifosi

Summit decisivo per il nuovo DS del Milan

La società intende muoversi, e in fretta, per delineare un futuro brillante e soprattutto vincente. In settimana è previsto un summit tra Furlani e Igli Tare, nome fortemente considerato per assumere il ruolo di direttore sportivo del Milan. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e pronta a tornare protagonista. Tuttavia, mentre la dirigenza pianifica il nuovo corso, è arrivato un clamoroso colpo di scena. In diretta TV è stato annunciato un no secco a una proposta rossonera, gelando l’entusiasmo dei tifosi. Un rifiuto che potrebbe costringere il club a rivedere parte dei propri piani.

"Nessuna intenzione di andare al Milan", l'annuncio in diretta tv spiazza i tifosi

Ivan Zazzaroni, ospite della trasmissione Pressing, ha svelato un interessante retroscena legato alla panchina del Milan. Il noto giornalista ha dichiarato: “Vedo che non hanno ancora il direttore sportivo, poi deciderà lui. Fabregas ha già detto di no, come ha detto di no alla Roma. Si parla dei soliti, ma non ne parlano loro”. Parole che gettano ulteriore incertezza sul futuro della panchina rossonera, evidenziando come, al momento, manchi ancora una figura chiave per prendere decisioni ufficiali. Il “no” di Fabregas rappresenta una delle prime risposte negative ricevute dal club, segnale che la ricerca dell’allenatore potrebbe rivelarsi più complessa del previsto.

