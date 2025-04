Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi: svelato il colpaccio da sogno

Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi. Il giornale iberico svela il piano rossonero per giugno.

Ci siamo per davvero, il Milan sembra pronto a muovere concretamente i primi passi per avviare il tanto atteso nuovo corso. Carlo Pellegatti ha svelato tutti i dettagli, annunciando di fatto il nome del nuovo direttore sportivo del club e rivelando anche i tempi per l’ufficialità, che sembrano essere imminenti. Ma le novità non finiscono qui: dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che potrebbe scatenare l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Si parla di una trattativa in fase avanzata per un colpo che potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo del Milan.

“Nessuna intenzione di andare al Milan”, l’annuncio in diretta tv spiazza i tifosi

La voce che accende i sogni dei tifosi

La notizia è decisamente forte, soprattutto perché a diffonderla è AS, noto giornale sportivo spagnolo. I colleghi assicurano che il Milan sarebbe intenzionato a mettere le mani su un talento che ha brillato come mai prima in questa stagione. Un colpo che, se confermato, alzerebbe notevolmente il livello della rosa rossonera, portando un rinforzo di grande qualità. Il mercato del Milan potrebbe così arricchirsi di un giocatore capace di fare la differenza, e i tifosi sono già in fermento per scoprire di chi si tratti. Un potenziale acquisto che potrebbe segnare un punto di svolta nelle ambizioni della squadra.

Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi

Le voci che provengono dalla penisola iberica, e in modo specifico dal quotidiano spagnolo ‘AS’, sottolineano l’attenzione di due giganti del calcio italiano su Orsolini. Il Milan, già interessato al giocatore durante l’ultima sessione di mercato estiva, sembra essere il club più concretamente sulle tracce dell’ala del Bologna, vedendo in lui un potenziale rinforzo importante per la propria schiera offensiva. Accanto ai rossoneri, anche il Napoli starebbe valutando la possibilità di inserire Orsolini nei propri ranghi, delineando così un quadro di forte competizione per l’acquisto dell’attaccante.

Leggi l’articolo completo Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi: svelato il colpaccio da sogno, su Notizie Milan.