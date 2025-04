Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”: annunciata “l’offerta”, tifosi increduli

Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”. Svelato l’ambizioso piano del Club per giugno.

Il nuovo Milan inizia finalmente a prendere forma. In settimana ci sarà l’incontro decisivo per la nomina del nuovo direttore sportivo, un passo cruciale per delineare il futuro del club. Intanto, il mercato impazza e una voce clamorosa arriva dalla Spagna: è assalto rossonero a un talento della Serie A. La notizia ha subito scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che sognano un colpo di mercato che possa alzare il livello della rosa. Se la trattativa andrà a buon fine, il Milan si garantirà un rinforzo di qualità per affrontare le sfide future con maggiore forza.

No al Real Madrid e al Manchester City per giurare amore al Milan! Il rossonero fa impazzire i tifosi

Grandi manovre al Milan e un colpo in arrivo dalla Juve

Le grandi manovre in quel di Via Aldo Rossi per costruire un grande Milan per la prossima stagione non si esauriscono alla voce di mercato riportata da AS. La squadra mercato rossonera, infatti, avrebbe messo nel mirino anche un giocatore della Juventus, con l’intenzione di strappare un talento ai bianconeri per un clamoroso cambio maglia a fine stagione. Un colpo che, se concretizzato, potrebbe scuotere l’ambiente calcistico, portando un rinforzo di valore assoluto alla rosa del Milan. La competizione per l’acquisto si fa sempre più accesa, con i rossoneri pronti a fare la loro mossa decisiva.

Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”

Il Milan – scrive Fichajes.it – sembra aver posato gli occhi su una giovane promessa che attualmente indossa la maglia della Juventus, ma il cui cartellino appartiene al Chelsea. Si tratta di Renato Veiga, un giocatore versatile che può agire sia come terzino che come difensore centrale. Queste caratteristiche rendono Veiga un’opzione interessante per diversi club, desiderosi di aumentare le proprie alternative di gioco in difesa. Veiga è attualmente in prestito alla Juventus dal Chelsea. Tuttavia, le possibilità che il giocatore rimanga a Torino sembrano diminuire. Il club bianconero, infatti, ha già diversi giocatori che potrebbero occupare la sua posizione nella prossima stagione, considerando sia riscatti di altri atleti che il recupero da infortuni di pedine già presenti in squadra. Il Milan valuta Veiga come una potenziale aggiunta al proprio reparto difensivo. L’interesse per il giocatore non è casuale: risponderebbe alla possibile partenza di un difensore centrale chiave come Tomori, rendendo Veiga una soluzione tanto funzionale quanto strategica.

Leggi l’articolo completo Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”: annunciata “l’offerta”, tifosi increduli, su Notizie Milan.