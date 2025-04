Mendes vuole strappare Leao al Milan! Pronta una mossa clamorosa e una destinazione che lascia i tifosi increduli: c’è la conferma

Mendes vuole strappare Leao al Milan! Pronta una mossa clamorosa e una destinazione inattesa. La rivelazione scuote i tifosi.

La vittoria di Udine ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi del Milan, che ora nutrono la speranza di recuperare terreno in classifica e centrare un posto utile per conquistare l’Europa nella prossima stagione. Con la squadra che sembra aver ritrovato slancio, la società è già al lavoro per costruire il futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe tentare di strappare un giocatore alla Juventus a fine stagione, per un clamoroso cambio di maglia. Se la trattativa andrà in porto, potrebbe essere un colpo decisivo per rinforzare ulteriormente la rosa e puntare a traguardi più ambiziosi.

Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi

Una nuova voce su Leao pronta a scuotere Milanello

Il prossimo mercato del Milan, però, non si limiterà solo agli acquisti, ma vedrà anche alcune cessioni, alcune delle quali potrebbero essere eccellenti. Una delle voci più calde riguarda Rafael Leao, che nelle ultime uscite ha mostrato un grande stato di forma. Secondo le ultime indiscrezioni, il potente agente del portoghese, Jorge Mendes, starebbe valutando una mossa clamorosa per il futuro di Leao. La sua cessione potrebbe rappresentare un colpo di scena nel mercato estivo, con i rossoneri che potrebbero trovarsi a dover prendere una decisione difficile, nonostante il talento di Leao sia ormai uno dei più preziosi della rosa.

Mendes vuole strappare Leao al Milan! Pronta una mossa clamorosa

Emmanuele Cammaroto, intervenuto a Radio Punto Zero, ha rivelato alcune novità interessanti riguardo al futuro di Rafael Leao. Secondo Cammaroto, “Leao gira già da qualche settimana come erede di Kvara” e aggiunge: “Lo prenderei subito, ma è molto difficile.” Mendes, l’agente del portoghese, sarebbe intenzionato a portarlo via dal Milan, con la destinazione più probabile che sembra essere la Premier League. Tuttavia, Cammaroto ha sottolineato che anche il Napoli potrebbe entrare in gioco, in quanto la squadra azzurra ha la liquidità per tentare l’operazione, mentre il Barcellona non sarebbe nelle condizioni economiche di fare una proposta simile. La valutazione di Leao sarebbe sui 75-80 milioni di euro, ma il vero ostacolo non sarebbe tanto il cartellino, quanto piuttosto l’ingaggio. “A Leao dovresti dare non meno di 8 milioni di euro,” ha detto Cammaroto, aggiungendo che “nella squadra azzurra il più pagato è Lukaku e difficilmente si andrà oltre quei parametri”. Una situazione che rende la trattativa complicata, ma non impossibile.

