Tare è già pronto a ribaltare Milanello con due mosse clamorose: una cessione inattesa e una conferma sorprendente, è rivoluzione

Tare è già pronto a ribaltare Milanello con due mosse clamorose. La Gazzetta dello Sport ha anticipato le scelte dell’ex Lazio al Milan.

Il Milan intende seriamente cambiare pagina dopo una stagione deludente. La volontà di rinnovare è forte e si riflette anche nelle ultime voci di mercato, che spiazzano i tifosi. Secondo le indiscrezioni, il club rossonero sarebbe intenzionato a strappare un giocatore alla Juventus a fine stagione, per un clamoroso cambio di maglia. Un’operazione che potrebbe scuotere l’ambiente calcistico, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per il Milan. Con il mercato estivo alle porte, le prossime settimane potrebbero riservare sorprese e novità, con i rossoneri pronti a rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Mendes vuole strappare Leao al Milan! Pronta una mossa clamorosa e una destinazione che lascia i tifosi increduli

Tare DS e rivoluzione annunciata a Milanello: le prime mosse

Ogni operazione dovrà avere il via libera del nuovo direttore sportivo, che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere Igli Tare. È previsto già in settimana un incontro decisivo con Furlani per definire i dettagli dell’accordo. Il suo arrivo segnerebbe ufficialmente l’inizio di un nuovo ciclo per il Milan. La Gazzetta dello Sport ha anticipato le prime due mosse che Tare avrebbe in mente per rivoluzionare Milanello: si tratta di operazioni mirate a rafforzare la rosa e a riorganizzare la struttura del club. Un cambiamento atteso da tempo, che potrebbe portare a una nuova era rossonera.

La prima mossa del nuovo Milan riguarderebbe Kyle Walker, per cui il club rossonero ha il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Tuttavia, l’arrivo dell’ex Lazio, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe mettere in discussione la conferma dell’inglese, che fino a poco fa sembrava praticamente certa. Un altro nodo da sciogliere è quello di Tammy Abraham: per portare l’attaccante inglese a Milano sarà necessario intavolare una trattativa con la Roma per trovare un accordo. Dopo le sue ultime prestazioni, Abraham ha visto crescere le sue possibilità di riconferma, rendendo la questione ancora più complessa.

