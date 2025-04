Scossone Theo al Milan, l’annuncio in diretta svela un piano clamoroso: è tutto deciso, arriva la conferma che spiazza i tifosi

Scossone Theo al Milan, l’annuncio in diretta svela un piano clamoroso. Da quanto emerso, sarebbe ormai quasi tutto deciso.

Il Milan fa sul serio in merito al cambio di passo che intende apportare alla gestione sportiva nella prossima stagione. L’arrivo di Tare, come annunciato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe portare a due decisioni cruciali per il futuro del club: una cessione inattesa e una conferma sorprendente. Le mosse del nuovo direttore sportivo potrebbero ridisegnare la rosa e segnare l’inizio di una nuova era a Milanello. La dirigenza sembra pronta a prendere decisioni audaci, con l’obiettivo di costruire una squadra più competitiva e ambiziosa per affrontare le sfide della prossima stagione.

Il tema caldo Theo e un annuncio che svela ogni dettaglio futuro

Altro tema particolarmente scottante in casa Milan è quello legato al futuro di Theo Hernández. Il terzino francese, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i rossoneri a giugno 2026, suscitando preoccupazioni tra i tifosi. Franco Ordine, ospite di Pressing, ha svelato quello che potrebbe essere il piano del club per il futuro di Theo. Secondo Ordine, il Milan starebbe cercando di trovare un accordo per il rinnovo del contratto, ma al contempo potrebbe valutare anche eventuali offerte per evitare di rischiare una cessione a parametro zero in futuro. La situazione del difensore sembra dunque destinata a evolversi nei prossimi mesi.

Spazzando via alcune voci che circolavano da tempo riguardo un addio annunciato di Theo Hernández a fine stagione, Franco Ordine ha svelato una realtà differente. In particolare, ha affermato: “Se non ci saranno grandi offerte clamorose, Theo resta e verrà riconfermato”. Una notizia che rappresenta un vero e proprio scossone per i tifosi del Milan. Da una parte, spiazza chi temeva una partenza imminente, ma dall’altra, li rende felici all’idea di vedere ancora in rossonero il proprio beniamino. Una conferma che potrebbe essere un grande passo per il progetto futuro della squadra, mantenendo uno dei suoi giocatori più determinanti.

