Tare porta al Milan l’allenatore dei sogni: c’è la conferma che accende la piazza, ecco il colpo clamoroso che i tifosi aspettano

Tare porta al Milan l’allenatore dei sogni: c’è la conferma che accende la piazza. Svelato il piano per un duo in rossonero favoloso.

Il Milan sembra voler ripartire con grande decisione da Igli Tare. In settimana è previsto il summit decisivo tra Furlani e l’ex direttore sportivo della Lazio, che potrebbe finalmente dare il via libera alla trattativa e avviare ufficialmente il nuovo ciclo rossonero. Tuttavia, non tutte le voci sono positive per il Milan: si parla infatti di un piano ben orchestrato da Jorge Mendes per portare via Rafael Leao dal club, con la sorpresa che arriva dal fatto che potrebbe coinvolgere una big di Serie A. Quest’ultima infatti sarebbe fortemente interessata al portoghese. Un possibile colpo di scena che potrebbe scuotere l’ambiente rossonero.

Scossone Theo al Milan, l’annuncio in diretta svela un piano clamoroso: è tutto deciso

L’arrivo di Tare apre le porte al grande nome in panchina

I tifosi del Milan sono in trepidante attesa di novità, sotto ogni punto di vista. L’arrivo di Igli Tare suggerisce l’idea di un unico grande nome per la panchina, che per i tifosi sarebbe un colpo da sogno. La voce gira con insistenza e pare che ci siano i margini per rendere possibile l’affare, alimentando le speranze dei sostenitori rossoneri. Un nome di grande esperienza e successo potrebbe finalmente sedersi sulla panchina del Milan, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il club. Le prossime settimane potrebbero riservare sorprese, ma l’entusiasmo è già alle stelle.

Igli Tare ha sempre espresso grande stima per Massimiliano Allegri, considerato insieme ad Antonio Conte il miglior allenatore italiano. Con il profilo di Conte meno raggiungibile dopo l’addio di Fabio Paratici al Milan, Allegri potrebbe trovarsi in una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. La tendenza sembra essere quella di puntare su un tecnico legato al calcio italiano e con una profonda conoscenza della Serie A, evitando esperimenti esotici come quelli con Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Restano comunque da valutare anche i profili di Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini.

