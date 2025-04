Terremoto Milan, via Theo e al suo posto il bianconero! La voce è clamorosa: la rivelazione divide i tifosi

Terremoto Milan, via Theo e al suo posto il bianconero. L’ultima voce di mercato svela il possibile erede di Theo, un nome a sorpresa.

Il Milan è pronto a ripartire, con le prime scelte in merito al futuro che sembrano già molto chiare. Igli Tare è in pole per il ruolo di direttore sportivo rossonero, con l’incontro decisivo previsto a breve. Sul fronte mercato, sta prendendo corpo una clamorosa operazione che potrebbe vedere un giocatore passare dalla Juventus al Milan. Un cambio di maglia che sorprenderebbe molti e che aggiungerebbe ulteriore enfasi alla prossima stagione rossonera, con i dirigenti pronti a rinforzare la rosa per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il futuro si preannuncia ricco di novità.

Bomba dalla Spagna, assalto Milan al talento che farebbe impazzire i tifosi

La situazione di Theo Hernandez

Theo Hernandez, il robusto terzino francese che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi rossoneri con prestazioni di alto livello, si trova attualmente al centro di speculazioni riguardo un possibile addio al termine della stagione. Con un contratto in scadenza nel 2026 e dopo aver già ricevuto un’offerta di circa 40 milioni di euro dal Como durante la sessione invernale di calciomercato – offerta declinata dal Milan – sembra emergere l’ipotesi che vendere il giocatore possa rappresentare la scelta più logica e remunerativa per il club.

Terremoto Milan, via Theo e al suo posto il bianconero!

Di fronte alla prospettiva di dover sostituire un giocatore del calibro di Hernandez, il Milan pare orientarsi – scrive AfricaFoot – verso Hassane Kamara, attualmente in forze all’Udinese. L’ivoriano si sarebbe guadagnato l’interesse dei dirigenti rossoneri come potenziale innesto per la prossima stagione. La sua prestazione nel campionato italiano e la duttilità tattica lo pongono come candidato ideale per raccogliere l’eredità di Hernandez sulla fascia. Tuttavia, l’operazione di mercato dipenderà in maniera decisiva dall’effettiva partenza del terzino francese, senza dimenticare che, al momento, non sono state rivelate possibili cifre per l’acquisto di Kamara.

