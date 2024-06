A settembre uscirà nelle sale cinematografiche il film celebrativo del ventesimo scudetto dell’Inter, ecco i dettagli.

Nel mondo del calcio italiano, dove la passione brucia tanto intensamente quanto la rivalità tra le squadre, un traguardo è stato raggiunto dal Club nerazzurro, rendendo il 2023 un anno memorabile. Per celebrare il ventesimo Scudetto dell’Inter, è stato creato un film-evento intitolato “INTER. DUE STELLE SUL CUORE”, destinato a entusiasmare non solo i tifosi della squadra ma anche gli appassionati di sport in generale. Quest’opera cinematografica si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso la stagione che ha visto l’Inter conquistare il tanto ambito Scudetto, offrendo una prospettiva inedita sui momenti che hanno segnato questa vittoria.

Un film per i tifosi

La collaborazione tra l’Inter e Filmmaster ha dato vita a questo progetto, concepito come un tributo ai tifosi nerazzurri e agli amanti del calcio. Il film promette di immergere gli spettatori nell’universo dell’Inter, accompagnandoli in una narrazione che parte dal derby decisivo per lo Scudetto, passando per i luoghi simbolo dell’impresa fino alle celebrazioni nelle strade di Milano. La partecipazione di figure chiave, come il Mister Inzaghi e altri protagonisti della stagione, oltre a testimonianze esclusive di Legends e celebrità del mondo dello spettacolo e della musica, aggiunge un valore inestimabile a questo lungometraggio.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Immersione nel cuore nerazzurro

“INTER. DUE STELLE SUL CUORE” promette di essere più di un semplice documentario sportivo, offrendo un’esperienza cinematografica che permette di rivivere i momenti indimenticabili della stagione dello Scudetto attraverso contenuti inediti e accessi esclusivi: dal campo di gioco agli spogliatoi, dal centro sportivo di Appiano Gentile agli uffici dell’Inter HQ. L’intento è quello di condividere il battito del cuore nerazzurro e l’emozione pura che solo una vittoria tanto significativa sa regalare.

Una produzione di prestigio

Il film è il risultato dell’impegno di Filmmaster, sotto la regia di Carlo A. Sigon, e verrà distribuito nei cinema da Nexo Studios, con il supporto di Radio 105 come Radio Partner e la collaborazione di prestigiosi media partner come La Gazzetta dello Sport e Coming Soon. L’attenzione al dettaglio nella produzione e la scelta dei partner implicano un evento cinematografico di alto livello, mirato a coinvolgere il pubblico in una narrazione avvincente e ricca di pathos.

Alla ricerca del grande schermo

Gli appassionati e i tifosi avranno l’opportunità di vivere o rivivere la magnifica stagione nerazzurra a settembre, quando “INTER. DUE STELLE SUL CUORE” verrà proiettato nelle sale cinematografiche. L’elenco delle sale aderenti sarà presto disponibile sul sito ufficiale del film, invitando tutti coloro che condividono l’amore per il calcio e per l’Inter a partecipare a questo evento unico, che promette di essere un’esperienza indimenticabile e ricca di emozioni.

L’articolo Lo scudetto dell’Inter al cinema: “Inter, due stelle sul cuore” uscirà a settembre proviene da Notizie Inter.

