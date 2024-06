L’Inter è alle prese con il caso Dumfries: senza un accordo tra le parti sarà addio. L’Inter non vuole avere uno Skriniar bis.

La situazione contrattuale di Denzel Dumfries con l’Inter rimane incerta e complessa, riflettendo la sfida continua del club nel gestire equilibri finanziari e aspettative dei giocatori. A sole due settimane dalla scadenza del mercato estivo, le dinamiche che circondano il futuro dell’olandese all’interno della rosa nerazzurra stuzzicano non poco le speculazioni e generano interrogativi sulla strategia a lungo termine della società.

Un rinnovo complesso

La trattativa per il rinnovo di Dumfries evidenzia la difficoltà intrinseca nel trovare un punto di incontro tra la valutazione economica del club e le richieste dell’entourage del giocatore. Inizialmente, le richieste economiche degli agenti dell’esterno destro hanno superato i 5 milioni di euro annui, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurra. Nonostante un ridimensionamento delle pretese da parte degli agenti, che si sono avvicinati ai 4 milioni di euro proposti dall’Inter, la trattativa per il prolungamento non sembra aver trovato ancora una definizione chiara.

Le opzioni sul tavolo

Secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, l’Inter si trova di fronte a una biforcazione netta per quanto riguarda il futuro di Dumfries. Da un lato, il club potrebbe arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto con l’olandese, assicurandosi così le prestazioni del giocatore a lungo termine e mantenendo la stabilità sulla fascia destra. Dall’altro, nel caso in cui non si raggiunga un’intesa, l’Inter potrebbe optare per la cessione del giocatore prima della scadenza del contratto nel 2025, in modo da evitare di trovarsi in una situazione analoga a quella vissuta con Milan Skriniar, dove il giocatore ha lasciato il club a parametro zero.

Contesto e impatto sul mercato

Nonostante questa incertezza, l’Inter non è stata inattiva sul mercato. Il club, a fine giugno, ha già reso noti tre importanti acquisti: Zielinski, Taremi e Martinez, rafforzando la sua rosa in vista della prossima stagione. Questo dimostra una volontà di consolidare il team e possibilmente prepararsi a eventuali cambiamenti, incluso quello della possibile partenza di Dumfries.

In conclusione, il futuro della fascia destra nerazzurra rimane un elemento da definire nell’immediato futuro. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se Dumfries continuerà a indossare la maglia dell’Inter o se il club milanese dovrà cercare alternative sul mercato per colmare il possibile vuoto lasciato dall’olandese.

