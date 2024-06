L’entourage dell’obiettivo dell’Inter Ndoye ha parlato dell’interesse nerazzurro per il suo assistito. Nuove importanti rivelazioni.

Nelle scorse settimane, l’attaccante svizzero Dan Ndoye è stato al centro di diverse speculazioni di mercato che lo vedevano vicino a due club italiani di elevato calibro, l’Inter e la Juventus. In un’epoca in cui il mercato del calcio è in continuo fermento, le dichiarazioni degli agenti possono fornire chiare indicazioni sul possibile futuro delle stelle in ascesa.

Un interesse trasversale

Lodovico Spinosi, appartenente all’entourage di Dan Ndoye, ha recentemente discusso le prospettive future dell’attaccante in un’intervista concessa a TVPlay. Le sue parole lasciano intendere un’apertura verso diverse opzioni, sottolineando l’interesse manifestato non solo da club italiani tra cui l’Inter e la Juventus, ma anche da importanti squadre straniere. Ciò dimostra la crescente attenzione a livello europeo per il giovane talento svizzero.

Giuseppe Marotta

Al centro delle attenzioni nel Bologna

Ndoye attualmente milita nel Bologna, una società definita da Spinosi come “super sana” e destinata a partecipare alla prestigiosa Champions League. Questo contesto, unito alle ottime prestazioni del giocatore, fa sì che Ndoye sia osservato con particolare interesse da diverse squadre. Tuttavia, nonostante le manifestazioni di interesse, al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo.

Qualità e versatilità in campo

Le doti di Ndoye sul terreno di gioco sono state enfatizzate dall’agente, che lo descrive come un giocatore dal notevole impatto sul gioco, specialmente nell’uno contro uno, grazie alla sua velocità. La capacità di adattarsi a diverse posizioni in campo, giocando efficacemente anche come quinto pur essendo naturalmente incline al ruolo offensivo, sottolinea la sua versatilità. Secondo Spinosi, l’aspecttativa è che Ndoye possa diventare ancor più decisivo in fase offensiva, rafforzando ulteriormente il suo profilo come possibile acquisto per i top club europei.

L’articolo Inter, entourage di Ndoye: “Futuro in nerazzurro? Posso dirvi che…” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG