Gudmundsson potrebbe essere il prossimo colpo di Marotta all’Inter. Un indizio sottolinea che l’affare può concretizzarsi.

Nel mondo frenetico del calcio di oggi, piccoli gesti possono spesso assumere significati importanti, aprendo la porta a speculazioni e conversazioni tra appassionati e addetti ai lavori. Un recente scambio sui social tra calciatori e figure del mercato ne è un esempio eclatante, dando origine a possibili scenari futuri che incendiano l’immaginazione dei tifosi.

Concluso l’affare Martinez

Ieri, l’Inter ha messo a segno un importante colpo di mercato concludendo l’accordo con il Genoa per il trasferimento del portiere Josep Martinez. La trattativa si è conclusa con un trasferimento del valore di 13 milioni di euro più ulteriori 2 milioni di euro in bonus, senza la contropartita tecnica del giovane Oristanio, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato. Martinez si trasferisce quindi all’Inter, aggiungendosi alle file nerazzurre in una mossa che solidifica ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Il “mi piace” che scatena speculazioni

A dare una svolta interessante agli eventi ci ha pensato un “mi piace” di Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa, a un post dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano riguardante proprio l’affare Martinez. Questo gesto ha scatenato una frenesia mediatica, con il Corriere della Sera che non ha tardato a cogliere l’occasione per lanciare l’ipotesi di un possibile interesse dell’Inter nei confronti del giocatore islandese. Con 14 reti messe a segno nell’ultima stagione di Serie A, Gudmundsson si è dimostrato un elemento di spicco e il suo “mi piace” potrebbe essere interpretato come una disposizione favorevole a un futuro trasferimento.

Un rapporto già solido

Significativo è il buon rapporto instaurato tra Gudmundsson e l’ambiente nerazzurro, nonostante egli militi attualmente in un’altra squadra. Il gesto di approvazione verso l’operazione di mercato condotta dall’Inter ha alimentato ulteriormente le voci di un suo possibile approdo alla squadra milanese, soprattutto in un contesto in cui il futuro di alcuni giocatori offensivi dell’Inter rimane incerto. L’accostamento di Gudmundsson al club di Milano conferma l’interesse nei suoi confronti, alimentando la speranza dei tifosi di vedere presto l’islandese vestire la maglia nerazzurra.

