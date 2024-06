Joshua Zirkzee avrebbe comunicato al proprio agente un’importante decisione in merito al proprio futuro. Il Milan può sorridere.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Calciomercato.com ha svelato che l’olandese avrebbe comunicato al proprio agente un’importante decisione sul suo futuro.

Le decisione di Zirkzee

L’affare Zirkzee necessita ancora di tempo per definirsi. La decisione del giocatore del Bologna – scrive Calciomercato.com – assicura che la fine della telenovela è ancora lontana dal suo epilogo. L’olandese avrebbe infatti comunicato al suo agente, Kia Joorabchian, di essere tenuto distante da ogni decisione in merito al proprio futuro almeno fino alla fine della rassegna europea in cui è impegnato con la propria Nazionale.

Joshua Zirkzee

Il Milan spera

Il Milan, al momento, è l’unica squadra ad aver trovato l’accordo con il giocatore olandese del Bologna. Il Manchester United, grande outsider dei rossoneri per Zirkzee, gode di un rapporto migliore con Kia Joorabchian ma, al momento, non ha nessuno accordo con il giocatore. Questa attesa potrebbe favorire il Milan e la voglia del giocatore di restare in Italia potrebbe rivelarsi decisiva. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Zirkzee e del Milan.

