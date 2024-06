Il Milan, più in particolare Moncada, starebbe muovendo passi decisivi per Mathias Delorge, giovane astro nascente del Belgio.

Il Milan non è fermo sul mercato e cerca i tasselli giusti per consegnare a Fonseca una squadra dinamica e qualitativa in ogni zona del campo. Non c’è solo il reparto offensivo da affinare nei piani della squadra mercato rossonera, anche il centrocampo sarà oggetto di novità e inserimenti di qualità. I nomi sul taccuino di Moncada ma, uno in particolare, avrebbe rubato l’attenzione del talent scout rossonero. I colleghi di Sportitalia riportano infatti l’interesse concreto del Milan per un giovane e promettente centrocampista del Belgio.

Moncada vuole il golden boy del Belgio

Ancora un belga nel futuro del Milan. Sembra essere questo il destino di Mathias Delorge, astro nascente del calcio belga e in lista per vincere il premio Golden Boy 2024. Il classe 2004 ha impressionato favorevolmente Moncada, il quale avrebbe inviato più volte degli emissari a visionare il giocatore da vicino. Il giocatore risponderebbe all’indentikit tracciato dalla squadra mercato rossonera per rinforzare il centrocampo di Fonseca.

Paulo Fonseca

La trattativa

Al momento, oltre l’interesse, c’è ben poco. Non si segnalano infatti contatti significativi con l’agente del calciatore, così come con il VV Sint-Truiden, sua attuale squadra di club. Non è da escludere che il Milan possa rompere gli indugi e sferrare l’offensiva decisiva, considerando inoltre che in queste ore è nato il progetto del Milan Under 23. Il giocatore potrebbe trovare in questa realtà una collocazione ideale dove poter crescere e maturare per effettuare il grande salto di livello.

