Diversi giocatori rossoneri stanno attirando gli interessi di squadre estere: i dirigenti non chiudono la porta a priori.

I dirigenti del Milan lavorano su più tavoli: mentre la priorità sembra quella di convincere l’agente di Zirkzee ad abbassare le pretese, potrebbero esserci movimenti anche in uscita, come riporta Tuttosport.

Sirene inglesi

Il difensore tedesco Malick Thiaw ha attirato l’attenzione del Newcastle, club che già in passato ha dimostrato di apprezzare i talenti rossoneri, come testimonia l’acquisto di Sandro Tonali per più di 60 milioni. I dirigenti del club inglese hanno parlato con gli agenti del centrale ed il Milan potrebbe ascoltare offerte anche se fa una valutazione piuttosto alta dell’ex Schalke 04.

Malick Thiaw

Il regista

Ismael Bennacer rappresenta un altro punto di domanda per il futuro del Milan. Su di lui si registrano gli interessamenti di club importanti a livello europeo, nel frattempo il suo agente Enzo Raiola ha più volte messo a tacere voci che lo vedrebbero diretto verso destinazioni arabe. La sua permanenza sembra tuttavia legata alla fiducia che il nuovo allenatore Paulo Fonseca riporrà in lui anche se va ricordato che c’è la presenza di una clausola rescissoria da 50 milioni nel suo contratto.

Fuori dal progetto

Alexis Saelemaekers è sul punto di lasciare il Milan: il club chiede circa 12 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo. Il Bologna non ha esercitato il diritto di riscatto e ora il giocatore belga guarda altrove. Altri casi aperti riguardano Fode Ballo-Touré, per il quale il Watford ha mostrato interesse, e Divock Origi, al centro di attenzioni da parte di club turchi. Infine, il Monza sta trattando l’acquisto di Daniel Maldini che ha il contratto in scadenza nel 2025.

