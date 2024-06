I rossoneri iniziano a pensare seriamente all’attaccante belga anche se c’è concorrenza mentre i londinesi non aprono al prestito.

Il Milan si muove per rafforzare la propria squadra e gli obiettivi sono molteplici: Sky Sport ha fatto il punto della situazione sui vari obiettivi di Moncada e soci.

Il centravanti

Al centro dell’attenzione c’è il futuro di Romelu Lukaku, l’attaccante belga del Chelsea, per il quale il Milan sta intensificando i suoi sforzi. Da parte sua, il Chelsea ha fissato il prezzo del giocatore a 40 milioni di euro, una cifra ritenuta non negoziabile. Il club rossonero propende per un prestito e attende eventuali aperture anche più in là nel tempo; la situazione è resa complessa anche per l’interesse del Napoli che però deve prima cedere Osimhen.

Adrien Rabiot

Intrigo Rabiot

Nel mirino del Milan ci sono anche diverse figure per rinforzare il centrocampo, tra cui spicca Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus e attualmente impegnato con la nazionale francese all’Europeo. Il giocatore, attraverso la madre-agente, ha lasciato intendere di voler valutare tutte le opzioni a disposizione al termine del torneo conservando però un occhio di riguardo verso la Juventus pur senza escludere altre destinazioni, Milan compreso. Le richieste economiche sono alte ma il Milan non sembra spaventato.

Nuove idee

Oltre al francese i rossoneri guardano con interesse a Youssouf Fofana e Carney Chukwuemeka, che giocano rispettivamente al Monaco e al Chelsea.

