Nonostante uno Scudetto da festeggiare a breve, De Laurentiis conferma che a Napoli il pensiero principale rimane la Juve

Il Napoli conta ormai le ore che lo separano dal terzo Scudetto della propria storia, con la matematica che ormai sta per tingersi di azzurro dopo ben 33 anni di grande attesa. Un successo meritato dalla squadra di Spalletti per quanto visto in campo, in un’annata che ha visto la Juventus avvicinarsi solamente prima dello scontro diretto del 13 gennaio scorso, prima che il 5-1 finale del Maradona e la successiva penalizzazione per il caso plusvalenze decidessero di estromettere i ragazzi di Allegri da discorsi più importanti rispetto a quelli per un posto Champions. Eppure, con un tricolore in tasca e due successi su due contro Madama per la quarta volta nella storia, c’è chi, come Aurelio De Laurentiis, rivolge il proprio pensiero sempre alla Juve. E non certamente con parole al miele per quelli che, dal ritorno in Serie A, ha sempre considerato i suoi rivali numero uno.

«Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola della mia vita». Parole che hanno irritato e non poco ai piani alti della Torino bianconera (oltre ad Inter e Milan), con il numero uno partenopeo che ancora una volta ha tirato fuori la storia di una presunta disonestà della Juve, che era stata rimarcata anche dall’avvocato Lubrano il 19 aprile scorso, quando si presentò al Coni con l’intento di chiedere l’assegnazione dello Scudetto 2018/19. Un’annata in cui, per fare chiarezza, i partenopei arrivarono ben 11 punti dietro la squadra di Allegri che a metà aprile schierava le riserve per concentrarsi sulla Champions, visto il campionato ormai in cassaforte, mentre i partenopei si giocavano un posto nell’Europa che conta sotto la guida di Gattuso, che in dicembre aveva preso il posto di quell’Ancelotti esonerato per gli scarsi risultati raggiunti. E i più maligni parlano di frasi di irritazione di De Laurentiis in risposta al possibile passaggio di Cristiano Giuntoli, l’uomo che con lui ha costruito questa squadra, ai rivali di sempre. Insomma, anche in una stagione nera per la Juventus, tra risultati in campo e vicende fuori, i bianconeri risultano sempre i protagonisti principali nei pensieri dei rivali, con alcuni che forse festeggeranno maggiormente per essere riusciti ad interrompere il ciclo delle “strisciate” del nord che per lo Scudetto vero e proprio.

