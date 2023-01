Ecco le strutture sportive costruite per ospitare incontri di calcio più grandi al mondo.

Solitamente consistono in un campo di gioco, con un prato erboso, circondato da un’area riservata agli spettatori. Possono essere di diverse dimensioni, a seconda delle esigenze della squadra ospitante e del numero di spettatori previsto per gli incontri. Alcuni stadi di calcio sono utilizzati solo per incontri di calcio, mentre altri possono essere utilizzati anche per eventi sportivi e spettacoli.

I tre stadi di calcio più grandi del mondo sono il Rungrado 1st of May Stadium in Corea del Nord, il Camp Nou di Barcellona, ​​Spagna e lo Estadio Azteca di Città del Messico, Messico.

Il Rungrado 1st of May Stadium, situato nella città di Pyongyang, Corea del Nord, è il più grande stadio al mondo per capienza, con una capacità di oltre 150.000 spettatori. Fu costruito nel 1989 e viene utilizzato principalmente per le partite di calcio e le parate militari.

Il Camp Nou, situato a Barcellona, ​​Spagna, è il secondo stadio più grande del mondo per capienza, con una capacità di oltre 99.000 spettatori. Fu costruito nel 1957 ed è la casa del celebre club di calcio, il Barcellona F.C. Il Camp Nou è stato anche utilizzato per importanti partite di calcio, tra cui la finale della UEFA Champions League e la finale della Coppa del Mondo FIFA.

L’Estadio Azteca, situato a Città del Messico, Messico, è il terzo stadio più grande del mondo per capienza, con una capacità di oltre 87.000 spettatori. Fu costruito nel 1966 e ospita le partite del Club America e della nazionale messicana. Estadio Azteca è stato il primo stadio ad ospitare 2 volte la finale del mondiale di calcio del 1970 e del 1986

