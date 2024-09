Due giocatori finora poco impiegati avranno l’occasione di mostrare di che pasta sono fatti per via dell’infortunio del sardo. I tifosi dell’Inter e gli amanti del calcio hanno accolto con preoccupazione la notizia dell’infortunio di Nicolò Barella, vero pilastro del centrocampo nerazzurro. La diagnosi, frutto degli esami svolti ieri, ha rivelato la presenza di una lesione muscolare che lo costringerà a un periodo di riposo forzato. Le previsioni lo vedono tornare in campo per la sfida contro la Roma il 20 ottobre, direttamente dopo la seconda sosta per gli incontri delle nazionali. Opportunità per due Nel calcio, però, l’assenza di un giocatore si trasforma spesso nell’opportunità per altri. La momentanea assenza di Barella dal rettangolo di gioco, come sottolinea Calciomercato.com, apre infatti le porte a Piotr Zielinski e Davide Frattesi, due calciatori che fino ad ora non sono mai stati di fatto titolari fissi. Questi due giocatori cercheranno di guadagnarsi […]

