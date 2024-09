L’attaccante argentino è consapevole di trovarsi in uno stato di forma molto lontano dal top e lavorerà ancor di più in allenamento. Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez sta vivendo un momento negativo che viene dopo (ed è forse conseguenza) alla splendida stagione scorsa. In realtà se si esclude la parentesi in Coppa America il suo score è preoccupante dalla Primavera in poi. I nerazzurri hanno bisogno di lui al 100% e quindi va studiato un piano ad hoc per rimetterlo in forma. Il dilemma Il numero 10 ha sempre mostrato di avere una forte determinazione e voglia di essere sempre protagonista, ma ora, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto a sacrificare la propria presenza costante in campo per il bene del collettivo. Lautaro accetterebbe di partire dalla panchina se questo fosse necessario per far fare più punti alla sua squadra e contemporaneamente far sì che la sua forma cresca […]

Leggi l’articolo completo Le fatiche di Lautaro: il capitano pronto ad una mossa forte per tornare in forma, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG