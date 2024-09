I nerazzurri si trovano a fare i conti con una flessione: capirne i motivi aiuterebbe a risolvere i problemi il più velocemente possibile. L’Inter è al centro dell’attenzione per il suo rendimento molto altalenante in campionato e per la sconfitta maturata nel derby, nulla a che vedere con la passata stagione. Antonio Paganin, ex giocatore ora divenuto osservatore attento e analista, ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione attuale dei nerazzurri a TMW Radio, sottolineando alcuni aspetti chiave che potrebbero aver influenzato il rendimento della squadra. Incognita preparazione Il ritorno dei giocatori dai campionati internazionali come gli Europei e la Copa America ha sollevato alcune preoccupazioni riguardo la condizione fisica e mentale della squadra. Paganin ha espresso dubbi sulla preparazione dell’Inter, indicando che il poco riposo avuto dai giocatori potrebbe essere un fattore critico dietro la prestazione non ottimale. Questo si aggiunge al constatare una certa mancanza di […]

