Il mercato del calcio non dorme mai, neanche quando la stagione è in pieno svolgimento. Anzi, è proprio in questi momenti che si gettano le basi per le operazioni future. Tra le squadre più attive in questo senso, il Milan si è già mosso all’orizzonte per rinforzare la propria rosa, in vista di una sessione estiva che si preannuncia decisiva per il futuro del club.

Un obiettivo in particolare ha attirato l’attenzione dei rossoneri, un calciatore che aveva già fatto capolino nelle trattative di mercato del Napoli: stavolta potrebbe essere il Milan a concludere l’affare.

I rossoneri alla ricerca di un rinforzo a centrocampo

La squadra milanese, nonostante un andamento altalenante in campionato e risultati non brillanti in Champions League, mantiene viva la speranza di rivitalizzare la propria posizione con nuovi impulsi sul mercato. Una delle mosse considerate necessarie è quella di riorganizzare il reparto mediano, soprattutto alla luce dell’eventuale partenza di Ismael Bennacer. La necessità di anticipare i tempi ha portato il Milan a valutare diverse piste per il rinforzo del centrocampo, tra queste risalta il nome di Gabri Veiga, un profilo già vicino a trasferirsi in Italia nel corso della scorsa estate.

Dal Napoli al Milan

Il giovane spagnolo ha quasi toccato con mano il calcio italiano pochi mesi fa, quando un accordo tra il Napoli e il Celta Vigo sembrava destinato a portarlo nella Serie A. L’operazione, valutata complessivamente 36 milioni di euro tra costo del cartellino e bonus, si era arenata a causa della scelta del giocatore di accettare un ricco contratto con l’Al-Ahli nella Saudi Pro League. Ora, mentre Veiga si interroga sul suo futuro con il club arabo, con un contratto in scadenza a giugno 2026, il Milan si posiziona con interesse – scrive Milanlive.it – pronti a cogliere l’opportunità di assicurarsi il talento spagnolo a condizioni economiche maggiormente vantaggiose.

Moncada, Furlani e Scaroni

Un profilo tecnico e versatile per il Milan

Veiga non è solo un obiettivo di mercato: rappresenta una figura tecnica di alto livello, capace di adattarsi a diverse posizioni sul campo. La sua duttilità tattica, che gli permette di agire sia da mezzala sia in posizioni più avanzate, come trequartista o ala, arricchirebbe il repertorio del Milan, conferendo al contempo qualità e varietà all’organico rossonero. La direzione tecnica, capitanata da Zlatan Ibrahimovic, ha dimostrato di apprezzare queste qualità, facendo di Veiga un nome caldo per la sessione di mercato estiva.

