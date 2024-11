Mossa decisiva di Furlani che potrebbe spiazzare, in modo definitivo, Giuntoli. Dalla Juve al Milan: ecco il colpo di mercato.

Nel mondo del calcio, dove ogni mossa di mercato può cambiare le sorti di una stagione, il Milan appare deciso a rafforzare le proprie fila durante il calciomercato invernale. Con una stagione in pieno svolgimento e le partite che si susseguono senza sosta, le squadre cercano di assicurarsi i talenti che possano fare la differenza.

Tra queste, il club rossonero sembra volgere lo sguardo verso un gioiello del panorama calcistico europeo, anticipando sul tempo la Juve di Giuntoli che sul giocatore aveva mostrato un forte interesse.

Il messaggio di Ibra sul mercato e la mossa di Furlani che anticipa Giuntoli

Il Milan cercherà nel prossimo mercato di operare al meglio, in piena sintonia con il proprio tecnico al fine di concertare innesti atti a migliorare le necessità di una rosa che, a dire il vero, ha palesato almeno un paio di zone oscure. Ibra lo ha detto chiaramente a cavallo della sfida contro lo Slovan Bratislava in Champions, quindi è lecito aspettarsi manovre già per il prossimo mercato. In questo contesto si registra la mossa di Furlani che potrebbe aver anticipato in modo forse decisivo Giuntoli, avvicinandosi così alla chiusura di un colpo di mercato davvero rilevante.

La mossa si Furlani che spiazza Giuntoli

Arda Guler, giovane stella del calcio turco attualmente sotto contratto con il Real Madrid, è finito nei radar del Milan. Il giocatore, nonostante il talento riconosciutogli, non è riuscito a trovare sufficiente spazio con la maglia dei Blancos, totalizzando solamente 382 minuti in campo suddivisi in 13 presenze stagionali. Questa situazione ha alimentato le voci di un suo possibile addio a gennaio, con il Milan – scrive Calciomercato.it – pronto a offrirgli la continuità che cerca. Proprio questa mossa potrebbe risultare decisiva per chiudere l’affare, bruciando sul tempo e sulle intenzioni le altre contendenti, su tutte la Juve. Nonostante l’interesse del Milan, la Juventus e l’Arsenal rimangono alla finestra, con gli inglesi pronti a considerare un ingresso nel mercato invernale. Tuttavia, l’ostacolo maggiore per la Vecchia Signora risiede nella politica dei trasferimenti relativa ai giocatori extra-comunitari, che impedisce al club bianconero di inserire Guler nel proprio organico a gennaio, relegando ogni trattativa possibile a giugno. Questa situazione pone il Milan in una posizione di vantaggio per il centrocampista turco.

L’importanza del minutaggio

Per un giovane talento come Guler, la priorità resta quella di ritrovare continuità e un ruolo da protagonista. Nonostante le lodi ricevute da Carlo Ancelotti, che ha sottolineato le sue qualità e l’impatto in campo, il giocatore sembra deciso a cercare nuove opportunità per rilanciarsi. In questo contesto, il Milan si propone come una destinazione attraente, offrendogli la possibilità di ritagliarsi uno spazio significativo all’interno della rosa.

