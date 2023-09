Lobotka ammette: «Scudetto? Siamo stati anche fortunati, le altre…». Le parole del centrocampista del Napoli

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, si è raccontato alla rivista statunitense di economia Forbes. Di seguito le sue parole sullo Scudetto.

LOBOTKA – «Lo scudetto lo abbiamo vinto contro l’Udinese, in trasferta. È stato incredibile: i tifosi hanno preso d’assalto il campo, ci hanno portato via tutto, mi hanno lasciato solo la biancheria intima. Uno teneva una scarpa, l’altro l’altra… Io dico: te le regalo, non c’è problema! Mi hanno quasi strappato le gambe, hanno preso tutto, le parastinchi, la maglia… Dopo tre giorni avevo un’altra partita e ho pensato che non avrei avuto niente con cui giocare! Siamo stati anche fortunati, alcune squadre forti hanno vacillato contro avversari diversi e ce l’abbiamo fatta»

