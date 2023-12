Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato così dopo il match contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Manuel Locatelli ha così parlato a Dazn dopo Genoa-Juve.

PAREGGIO – «C’è rammarico. Volevamo venire qui a vincere, lo dovevamo fare per i nostri obiettivi. Abbiamo preso un gol dopo tre minuti del secondo tempo e questo non deve succedere. Ora lavoriamo per Frosinone».

POCO CINISMO – «E’ un aspetto che va migliorato, ma dobbiamo anche avere più pazienza quando abbiamo la palla. Ci sono sempre stati questi aspetti, non ci sono solo oggi e ci lavoreremo».

ERRORE SUL GOL PRESO – «Abbiamo preso un gol che di solito non prendiamo a difesa schierata. Sono cose che succedono. Noi la reazione l’abbiamo avuta, le occasioni poi avnno sfruttate. E’ colpa di tutti che va fatto quello step di crescere e chiudere le partita».

ANCORA JUVE DA SCUDETTO – «Noi abbiamo detto sempre qual è il nostro obiettivo. Noi abbiamo la stessa fame di sempre, siamo un gruppo unito e vogliamo migliorare. C’è lo spirito giusto per andare in avanti e credere in ogni obiettivo che ci poniamo».

