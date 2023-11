Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio del match contro il Cagliari

Manuel Locatelli ha parlato a Dazn prima di Juve Cagliari.

FASCIA DA CAPITANO – «Sarà una partita speciale per me, una grande emozione. Ho sognato questa maglia, indossare la fascia mi rende felice. Siamo forti quando siamo tutti insieme, io sarò a disposizione di tutti gli altri e servirà equilibrio in questa gara».

DISCORSO PRE-PARTITA – «So già cosa dire. Ma non c’è tanto da parlare, oggi c’è da fare, c’è da prendersi i tre punti con tanta voglia di trovare vittoria».

The post Locatelli a Dazn: «La fascia mi rende felice. Oggi non c’è da parlare ma da vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG