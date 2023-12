Il centrocampista della Juve, Manuel Locatelli, dopo il pari col Genoa ha parlato così dell’obiettivo scudetto per i bianconeri

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Genoa Juve, Manuel Locatelli ha parlato così in ottica lotta scudetto con l’Inter.

PAREGGIO – «C’è rammarico. Volevamo venire qui a vincere, lo dovevamo fare per i nostri obiettivi. Abbiamo preso un gol dopo tre minuti del secondo tempo e questo non deve succedere. Ora lavoriamo per Frosinone».

ANCORA JUVE DA SCUDETTO – «Noi abbiamo detto sempre qual è il nostro obiettivo. Noi abbiamo la stessa fame di sempre, siamo un gruppo unito e vogliamo migliorare. C’è lo spirito giusto per andare in avanti e credere in ogni obiettivo che ci poniamo».

