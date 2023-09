Locatelli o Cristante? Il dubbio di Spalletti verso Macedonia Italia di sabato sera per il ruolo di regista di centrocampo

Uno tra Locatelli e Cristante giocherà da regista dell’Italia per la partita di sabato sera contro la Macedonia. Il Ct Spalletti non ha ancora sciolto il dubbio per il centrocampo.

Come spiegato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Coverciano, al momento il centrocampista della Juve appare in vantaggio su quello della Roma per giocare da titolare.

The post Locatelli o Cristante? Il dubbio di Spalletti verso Macedonia Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG