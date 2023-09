Rinnovo Pogba: la Juve vuole incontrare Pimenta per discutere lo stipendio. I dettagli della situazione del francese

Gli otto milioni netti più due di bonus incassati da Pogba non sono stati ripagati in campo, visti i continui problemi fisici del francese da quando è tornato alla Juve.

Per questo, come spiega La Stampa, i bianconeri hanno intenzione di incontrare Pimenta per discutere dello stipendio del francese. La Juve, infatti, vorrebbe spalmare l’ingaggio percepito da Pogba che l’anno scorso ha firmato fino al 2026 a parametro zero.

