Locatelli torna e dichiara amore alla Juve: il messaggio del centrocampista che ha iniziato la sua terza stagione in bianconero – FOTO

Locatelli da ieri è tornato alla Juve per iniziare la sua terza stagione in bianconero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73)

Il centrocampista arrivato dal Sassuolo nell’estate del 2021 via Instagram si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la squadra per cui faceva il tifo da bambino.

LE PAROLE – «E’ tempo di Juve».

