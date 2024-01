Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Ruben Loftus-Cheek a Dazn dopo Milan Bologna.

PAROLE – «Sto bene, gli ultimi mesi sono stati difficili per colpa di un infortunio. Ora sto crescendo fisicamente, sto cercando di migliorare e spingere, mi sto allenando con consistenza per mettere in campo quello che riesco dal punto di vista fisico. Non sono soddisfatto del risultato però, volevamo la vittoria».

The post Loftus-Cheek a Dazn: «Non sono soddisfatto del risultato. Fisicamente sto bene, sto cercando…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG