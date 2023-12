Loftus Cheek ha parlato ai canali ufficiali del club dopo Salernitana Milan. Ecco cosa ha detto il centrocampista

Le parole di Loftus Cheek ai canali ufficiali del club dopo Salernitana Milan. Ecco cosa ha detto il centrocampista rossonero:

COSA E’ ANDATO STORTO – «Abbiamo iniziato bene, poi la salernitana ha reagito come tutte le squadre che affrontano in casa il Milan, non abbiamo ammazzato la partita, oggi è come se avessimo perso, perché non abbiamo portato a casa i tre punti, come un fallimento»

