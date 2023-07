Loftus-Cheek: «Sono davvero felice di essere al Milan». Le parole del nuovo acquisto rossonero su Tomori e l’ambientamento

Ruben Loftus–Cheek ha parlato ai media presenti all’evento organizzato da Milan e BMW. Ecco le parole del nuovo acquisto rossonero riprese da Milannews.it.

TOMORI – «Non pensavo che avrei rincrociato Fik in Italia. Quando eravamo piccoli siamo arrivati al Chelsea insieme a 9-10 anni, andavano al centro sportivo insieme. Sono contento di poterci ritrovare qui in un grande Club come il Milan»

AMBIENTAMENTO – «Mi sento già a mio agio a Milano, mi piace lo stile e la cultura della città. Poi il centro d’allenamento è fantastico, sono davvero felice di essere qui»

The post Loftus-Cheek: «Sono davvero felice di essere al Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG