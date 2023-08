Ruben Loftus Cheek, il nuovo centrocampista arrivato al Milan dal Chelsea, si è espresso così sul suo rapporto con Pulisic

Intervistato dai giornalisti presenti al Meet & Greet al Milan Store (tra cui anche la nostra redazione), Loftus Cheek ha parlato anche del suo rapporto con Pulisic:

LE PAROLE – «Ho giocato con Christian per un po’. È un top player e un gran talento. A Milano ha una grande opportunità in cui può mostrare tutte le sue qualità e quello che sa fare. È stato un esordio perfetto per lui. Vogliamo spingerci a vicenda e aiutarci a vicenda per migliorare».

L’INTERVISTA COMPLETA QUI.

